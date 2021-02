Gattuso sempre più lontano da Napoli. Intanto Benitez…

Di Gennaro Gattuso si è parlato in questi giorni anche e soprattutto in ottica viola. Secondo molti la sua panchina al Napoli potrebbe traballare pericolosamente domani in caso di ulteriore sconfitta contro il Granada in Europa League, ed i nomi dei potenziali successori si sprecano. Tra questi ci sono anche quelli di due ex tecnici azzurri come Maurizio Sarri e Rafa Benitez. Proprio quest’ultimo ad una radio spagnola ha detto: “Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi fuori dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo oltre“.