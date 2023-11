Fiorentina, ti serve un difensore? Ci pensa Montella: il nome

Il giocatore è stato allenato da Vincenzo Montella durante il suo periodo in Turchia e recentemente, è stato convocato in Nazionale proprio con l'ex tecnico viola. Sottolinea il portale, come Montella abbia contattato la Fiorentina per...

A gennaio la Fiorentina proverà a intervenire sul mercato, soprattutto dal punto di vista difensivo. Secondo alcuni voci provenienti dalla Turchia, in particolare dal portale turco fotomac.com, la squadra Viola ha messo gli occhi su Samet Akaydin, difensore 29enne del Fenerbahce. Il giocatore è stato allenato da Vincenzo Montella durante il suo periodo in Turchia e recentemente, è stato convocato in Nazionale proprio con l'ex tecnico viola. Sottolinea il portale, come Montella abbia contattato la Fiorentina per consigliare l'acquisto.