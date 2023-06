Il portiere è in uscita dall'Atalanta, può arrivare anche in prestito

Come riferisce a Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è una delle squadre che ha chiesto informazioni per Juan Musso. Il portiere argentino è in uscita dall'Atalanta, che può decidere di cederlo anche con la formula del prestito. La concorrenza da battere è quella del Fenerbahce.