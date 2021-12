Fiorentina, Mayoral e Ikonè per l’Europa. Muro per Milenkovic, due nomi in uscita

Niccolò Ceccarini fa il punto sulle ultime di mercato in casa Fiorentina

Sirene rossonere: il Milan è alla ricerca di un centrale per sopperire alla lunga assenza di Simon Kjaer. E in quest’ottica Milenkovic sarebbe la prima scelta . Pioli lo conosce bene ma al momento non ci sono state aperture da parte della Fiorentina. Il club rossonero sta valutando se esistono occasioni alternative in grado di poter dare qualità al reparto.

Manovre viola: La Fiorentina infine sta spingendo forte sull’acceleratore per chiudere le due operazioni programmate in attacco. Per Ikoné i viola sono in dirittura d’arrivo con il Lille per un accordo sulla basi di 15 milioni di euro più un’eventuale percentuale sulla futura rivendita. Continua anche la trattativa con il Real per Borja Mayoral. I viola puntano al prestito con diritto di riscatto. In uscita ci sono Amrabat e Kokorin.