VN – Dragowski-Espanyol: intesa. Viola chiedono un terzino, ma costa di più

L' Espanyol resta fortemente interessato a Bart Dragowski , fuori dal progetto di Italiano e in uscita. Il portiere polacco, secondo quanto appreso da Violanews, avrebbe già trovato l'accordo economico col club catalano. Si tratterebbe di un contratto quadriennale per il quale ci sarebbe una bozza d'intesa. Manca invece l'accordo tra le due società, con la Fiorentina che non accetta i 2/3 milioni offerti sin qui. La volontà è quella di trovare la quadra a metà strada.

La Fiorentina riflette e starebbe valutando la possibilità di inserire una contropartita. In particolare il club viola avrebbe sondato la disponibilità per uno scambio alla pari col terzino sinistro Adrià Pedrosa. Il classe '98 è in scadenza di contratto nel 2023, proprio come il portiere polacco. L'Espanyol ha preso tempo, ma valuta Pedrosa almeno 10 milioni. A quel punto dovrebbe essere la Fiorentina a versare un conguaglio economico. Un'ipotesi che, a quanto ci risulta, il club viola non prende in considerazione.