Dove andrà De Zerbi? “I soldi sono l’ultimo aspetto a cui guarda”

L'amministratore delegato del Sassuolo apre all'addio del tecnico e spiega quali saranno i criteri in base a cui sceglierà

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali non ha parlato solo della Superlega, scagliandosi contro le big italiane, ma anche del futuro di mister De Zerbi. Il tecnico neroverde piace a molti ed è stato accostato più volte anche alla Fiorentina. "Non ho dubbi che possa avere richieste dai grandi club, è un allenatore forte. Presto parleremo con lui, la nostra intenzione è di continuare insieme, ci intendiamo velocemente perché abbiamo un grande rapporto. De Zerbi è un grande uomo e la decisione, qualora dovesse cambiare, guarderebbe tante cose, per ultimo l'aspetto economico" ha detto Carnevali. E arrivano sirene forti anche dall'estero: LEGGI QUI