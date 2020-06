Di Marzio: “Chiesa? La Juve farà di tutto per soffiarlo all’Inter. E su Kumbulla…”

Gianni Di Marzio, ex allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano, ha commentato così alcune tematiche del mercato ai microfoni di TMWradio:

So che la Juve farà di tutto per soffiare Chiesa all’Inter. I bianconeri stanno puntando quel ruolo di esterno d’attacco a destra. La stessa Juventus spinge forte su Kumbulla (OBIETTIVO DELLA FIORENTINA), a cui offrirebbe un contratto di 5 anni. Il centrale gialloblù spinge per questa soluzione, nonostante sia ancora forte l’interesse dell’Inter con Ausilio in prima linea a portare avanti questa trattativa (LA SCHEDA DEL DIFENSORE, CHE PIACE ALLE BIG ITALIANE)