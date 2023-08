Dall’Argentina rilanciano: anche un club inglese potrebbe provarci per Beltran

Emergono ulteriori dettagli dall’Argentina sulla situazione legata al futuro di Lucas Beltran. Dal Sud America, infatti, parlano ancora dell’inserimento last minute della Roma per l’attaccante, che rischierebbe di far saltare la trattativa con la Fiorentina. Il noto giornale Tyc Sport spiega come Beltran abbia sì l’accordo con la società viola, ma quello che manca è l’intesa tra le due società che ancora non è definitiva. Per questo la Roma, anche se le cifre dell’offerta non sono ancora ancora note, ha deciso di fare un tentativo disperato per l’argentino.