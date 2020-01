Dal Portogallo: Battaglia vuole restare allo Sporting, no alla Fiorentina

Seguito dalla Fiorentina la scorsa estate, Rodrigo Battaglia è tornato ad essere accostato ai viola negli ultimi giorni. Il centrocampista classe ’91 non sta giocando molto in questa stagione ma stando a quanto arriva dal Portogallo non avrebbe intenzione di lasciare lo Sporting Lisbona a gennaio. A scriverlo in particolare è Record che riferisce come non siano arrivate offerte ufficiali da parte della Fiorentina e che in ogni caso Battaglia non sarebbe interessato ad un trasferimento. CENTROCAMPO, LA SOLUZIONE LOW COST VIENE DAL GENOA