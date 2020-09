Da Verona: interesse Hellas per Ceccherini è reale, si tratta per il prestito. Due concorrenti

Altro affare in ponte tra la Fiorentina e l’Hellas Verona: dopo Marco Benassi, anche Federico Ceccherini potrebbe vestire la maglia gialloblù. Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano L’Arena, l’interesse della società di Setti per il difensore centrale è reale. Qualcosa si è mosso poco prima che in casa Hellas si entrasse in “modalità campionato“. Poi, due giorni di stop. Ieri il d.s. D’Amico ha ricaricato le pile e si è rimesso al lavoro con telefonate interlocutorie. Su Ceccherini muovono anche Brescia e Bologna. L’Hellas tratta per il prestito. E già nei primi giorni di questa settimana potrebbero arrivare novità.