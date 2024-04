Da Roma sicuri: la Lazio piomba su Mandragora. Lo vuole Tudor

Arrivano importanti aggiornamenti per quello che riguarda la prossima finestra di calciomercato in casa Fiorentina, e non soltanto per quello che concerne gli acquisti. Stando a quanto riporta stamani Il Tempo, infatti, la Lazio di Igor Tudor avrebbe messo gli occhi in casa Fiorentina per un centrocampista. Si tratta di Rolando Mandragora.