Attenta Fiorentina: l’Inter studia il piano per Agustin Alvarez

Gli uomini mercato dell'Inter seguono Agustin Alvarez, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, vicinissimo a vestirsi di viola

L' Inter si muove sul mercato e tiene d’occhio quattro gioielli tra Argentina e Uruguay. Se ne occupa Gazzetta.it che riporta in particolare dell'interesse nerazzurro per un obiettivo di vecchia data degli scout della Fiorentina . Si tratta di Agustin Alvarez , vicinissimo a vestire la maglia viola lo scorso gennaio . La rosea racconta che la dirigenza meneghina aveva già seguito il centravanti del Penarol , in occasione di una missione sudamericana guidata da Baccin, braccio destro del Ds Ausilio.

Da quel momento ha raccolto informazioni su quello che in Uruguay è considerato il nuovo “Pistolero”. Ha 21 anni, gioca al centro dell’attacco proprio come Suarez e con ogni probabilità consentirà al Penarol di realizzare la cessione più ricca della sua storia. Da quando è in prima squadra, vanta 34 gol e 10 assist in 86 partite ufficiali, con tanto di debutto in nazionale già consumato. È una classica punta centrale, di quelle abituate a fare a spallate con i difensori rivali e con il chiodo fisso del gol.