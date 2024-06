Anche in Spagna pensano a Kouamè. Sarà sfida con il Bologna

Christian Kouamè è un nome in uscita in casa Fiorentina? Ancora è presto per dirlo, ma intanto il mercato intorno all'attaccante si sta muovendo. Nei giorni scorsi, il Bologna di Italiano ha mostrato un discreto interesse per l'esterno, sui pupillo ai tempi della Fiorentina. Ma su Kouamè non c'è solo l'interesse di Sartori.