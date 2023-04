Amrabat, sarà asta in estate? Il marocchino è nella lista di un top club inglese

Non c'è solo il Barcellona sulle tracce di Amrabat. Che in estate possa partire un'asta per strappare alla Fiorentina il centrocampista?

Si prospetta un mercato da protagonista per il centrocampista viola Sofyan Amrabat. Dopo l’ottimo Mondiale in Qatar, infatti, il marocchino è finito nei radar di alcuni dei club più prestigiosi in Europa. Tra questi, non è un mistero, c’è il Barcellona di Xavi che già a gennaio ha provato (senza successo) a strapparlo alla Fiorentina.

Sirene inglesi

Oltre al club blaugrana, però, alla lista delle pretendenti dobbiamo aggiungere il Manchester United. Secondo quanto riporta Man United Source, il centrocampista viola si troverebbe nella lista del tecnico Erik Ten Hag per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In particolare, il portale spiega come siano già andati in scena dei contatti tra la società inglese e l’agente del calciatore. Inoltre, nei prossimi giorni, i Red Devils hanno in programma di contattare la stessa Fiorentina. Che in estate possa partire un’asta per la vendita di Amrabat?