Amrabat-Manchester United, c’è l’accordo: perché Ten Hag lo vuole così tanto

Risalendo indietro nel tempo si capisce quale sia il legame tra il tecnico olandese dei Red Devils e il centrocampista marocchino che proprio in Olanda è diventato uomo

L'accelerata del Manchester United per Sofyan Amrabat ha uno sponsor importante: si tratta di Erik ten Hag, da un anno allenatore dei Red Devils, che è stato il primo a credere in Amrabat all'Utrecht nel biennio 2015-2017, trasformandolo nel tempo in un titolare fisso, ruolo che ha mantenuto fino al Verona e che si è riconquistato a Firenze. Secondo La Nazione, gli inglesi hanno l'accordo con il marocchino ma manca ancora quello con la Fiorentina che rimane ferma sulla propria richiesta di 30 milioni di euro.