Amrabat, arrivano conferme: Fiorentina all’assalto per il rinnovo. I dettagli

C'è senza ombra di dubbio Sofyan Amrabat tra gli uomini copertina del sorprendente Marocco, squadra rivelazione di Qatar 2022 capace di arrivare alle semifinali della competizione (prima volta per una nazionale del continente africano). Le prestazioni maiuscole al Mondiale fornite dal centrocampista della Fiorentina, che già aveva ben impressionato in maglia viola durante questa prima parte di stagione, hanno attirato l'interesse di varie società pronte a mettere mano al portafoglio già a gennaio per assicurarsi corsa e grinta del mediano ex Verona.