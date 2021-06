Ag. Hysaj: “Diverse società su di lui, stiamo vagliando le varie proposte”

Giuffredi assicura: "Tra i club che ci hanno contattati non c'è la Lazio". E poi aggiunge: "Elseid è una grande occasione per chiunque"

C'è anche quello di Elseid Hysaj tra i nomi accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane. Per fare chiarezza sul futuro del laterale difensivo classe '94 che si svincolerà dal Napoli il prossimo 30 giugno, Mario Giuffredi, suo agente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: "Sono diverse le soluzioni che stiamo vagliando. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio, quindi per ora continuiamo a fare il nostro lavoro basandoci solo sulle soluzioni che ci sono. Poi, se dovessero arrivare i biancocelesti ben venga".