I matrimoni dei calciatori dell'Inter fanno venire l'amaro in bocca ai tifosi della Juventus. Dopo Chiesa al matrimonio di Bastoni, è toccato a Dybala a quello di Correa in Toscana. L'attaccante argentino della Roma, ex bianconero, si è unito ai nerazzurri, saltando al coro: "Chi non salta è juventino".