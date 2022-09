Vergogna Porto: perde 0-4 col Brugge, sassaiola contro Conceiçao. Ferito figlio

Bruttissimo episodio al termine della partita di ieri sera tra Porto e Bruges, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il pubblico di casa non ha reagito per niente bene al pesante ko casalingo contro la formazione belga - impostasi col risultato di 4-0 - e a farne le spese è stato l'allenatore Sergio Conceiçao (ex Lazio). Come ricostruisce il quotidiano Record, l'autovettura sulla quale si trovava a bordo al momento di abbandonare il Do Dragao è stata oggetto di una fitta sassaiola da parte di alcuni teppisti che ha sfondato un finestrino.