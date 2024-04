Venuti a Pioli: “Con l’uomo a terra noi la palla la buttiamo fuori, voi no e fate gol”

Querelle tra ex viola in Milan-Lecce: in occasione del 3-0 rossonero siglato da Leao, il terzino ha chiesto spiegazioni al tecnico dei meneghini riguardo al comportamento dei suoi

Nella conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, ha parlato anche il terzino giallorosso Lorenzo Venuti. L'ex viola è stato protagonista di una discussione, diciamo, con Stefano Pioli, dopo la terza rete segnata da Leao. "E' sicuramente il giocatore più forte contro cui ho giocato - dice il difensore - ed il Milan è una grande squadra, proprio per questo non hanno bisogno di certe cose per vincere. L'ho detto a Pioli dopo il 3-0. Noi cinque minuti prima con un loro giocatore a terra avevamo buttato fuori il pallone, loro invece poco dopo non l'hanno fatto e sono andati a segnare. Ripeto, non hanno bisogno di certi stratagemmi per vincere le partite".