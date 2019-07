Valcareggi insiste: “Domani nuovo incontro per Chiesa, può andare via”

“Secondo me Federico Chiesa lascerà la Fiorentina. Ha deciso di andare via, anche se la Viola fa giustamente opposizione. Domani ci sarà un incontro importante con Federico Chiesa e capiremo qualcosa in più”. Furio Valcareggi riapre lo scenario sul gioiello gigliato, nonostante le reiterate rassicurazioni dei dirigenti della Fiorentina (anche ieri sera). “La Viola che sta nascendo non è incoraggiante, serve gente meno roboante, ma con più voglia di fare” ha aggiunto il procuratore ai microfoni di Radio Marte. E VERETOUT CHIAMA PEZZELLA ALLA ROMA