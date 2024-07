Ufficiale, Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore dell’Empoli: il comunicato

Adesso è ufficiale: anche l'Empoli ha il suo nuovo allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Roberto D'Aversa, ex allenatore del Lecce nella passata stagione, prima di essere sostituito da Gotti. Per l'allenatore italiano nato in Germania è l'ennesima occasione in Serie A per dimostrare il suo valore. Ecco il comunicato ufficiale dell'Empoli: