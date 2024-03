Torino, Juric: “Lottiamo per l’Europa, ma ci godiamo il momento senza pressioni”

I granata vorrebbero centrare il pass per le competizioni internazionali anche per continuare il rapporto lavorativo con il tecnico croato

"Io sono stracontento per la squadra, ma il 90% dei giocatori due anni fa lottava per la salvezza. Ci sono giocatori come Rodriguez, Djidji, Buongiorno, Milinkovic-Savic che due o tre anni fa erano considerati brocchi. Sia noi che il Monza siamo buone squadre. Ci troviamo in una posizione dove possiamo lottare per obiettivi prestigiosi, tutte le partite diventano importantissime".