Superlega, nuova battaglia con la UEFA: chiederà un risarcimento

La Superlega starebbe per iniziare una nuova battaglia legale verso la UEFA. Infatti, come riportato da Calcio & Finanza, A22, la concessionaria per lo sviluppo dell'ambizioso progetto per un torneo d'élite, sarebbe pronta a fare causa alla massima organizzazione di calcio in Europa e chiedere un risarcimento che potrebbe arrivare ad un massimo di 3,6 miliardi di euro.