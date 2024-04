Striscione su Theo Hernandez: la FIGC apre fascicolo su Dumfries

Striscione su Theo esposto durante i festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto: la procura apre un fascicolo su Dumfries

La Procura Figc ha aperto un fascicolo relativo al comportamento del giocatore dell'Inter, Denzel Dumfries, durante i festeggiamenti per lo scudetto. La federazione aveva acquisito le immagini dello striscione mostrato dall'olandese, dopo che un tifoso glielo aveva passato, nel corso della parata per le strade di Milano: era rappresentato un cane con il volto del milanista Theo Hernandez portato al guinzaglio come un cagnolino. Dumfries potrebbe aver violato l'art 4 del Codice di giustizia sportiva relativo a "lealtà, correttezza e probità". (ANSA)