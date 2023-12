Serie A, Casini: “Pensiamo al rientro in campo di un giocatore sostituito”

Aprire alla possibilità di far rientrare in campo un giocatore sostituito. Questa una delle possibili svolte alle quali sta pensando la Lega Serie A per il futuro. Ad annunciarlo Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, al convegno "Campi aperti, tra mercati e diritti", in corso a Napoli (parole riprese da calciomercato.com):