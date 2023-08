Sentite Mancini: “Mi hanno trattato come Pacciani”

Nel corso di una chiacchierata telefonica col direttore editoriale dell'agenzia di stampa Italpress, Italo Cucci, Roberto Mancini ha rilasciato poche parole, ma forti a seguito delle dimissioni dal ruolo di commissario tecnico dell'Italia: "Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani…", ha detto il nuovo Ct dell'Arabia Saudita. Su Instagram il tecnico di Jesi ha scritto: "In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dalla Saudi Arabia Football Federation che mi ha scelto per il prestigioso incarico di Head Coach della National Team, e che ringrazio nella persona del Presidente Yasser Al Misehal. Sono entusiasta di aver accettato questo nuovo progetto che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo dei giovani a cui tengo da sempre. Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo".