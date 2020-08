Schizza il numero di casi nel calcio. Positivi Pjanic ed altri giocatori del Benevento

Notizia degli ultimi minuti arriva dalla Spagna e riguarda la positività di Miralem Pjanic, appena arrivato al Barça dalla Juventus. Il bosniaco è infatti risultato positivo al Coronavirus. Il caso va ad ampliare ulteriormente la lunga lista delle positività riscontrate nelle ultime ore nel mondo del calcio, tra cui a farne parte troviamo anche dei giocatori viola (LEGGI) Nel frattempo anche la neopromossa Benevento annuncia altre positività dopo la prima riscontrata negli scorsi giorni. Ecco il comunicato del club campano:



“Il Benevento Calcio comunica che, nel ritiro di Seefeld in Austria, la squadra ha ripreso la preparazione a gruppo, nel pieno rispetto delle norme Covid-19, e che si è aggregato alla comitiva il difensore Daam Foulon. In merito alla situazione sanitaria la società comunica che, alla luce del quarto ciclo di tamponi, risultano positivi altri due atleti, regolarmente in quarantena fiduciaria”.

