Salah e il mancato trasferimento in Arabia? A Liverpool non gli va malissimo…

In Inghilterra stanno studiando il caso-Salah. L'attaccante del Liverpool ha potuto rinunciare all'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita a cuor leggero, e non solo a causa del diniego di Jurgen Klopp. Come spiegato, infatti, dallo stesso agente dell'ex viola all'Harvard Business School, il calciatore egiziano guadagna già almeno un milione di euro a settimana, “tra i 54 e i 62 milioni l’anno” a detta del suo procuratore. Come spiega gazzetta.it, infatti, grazie al contratto stipulato con il Liverpool nel giugno del 2022 ed agli accordi con sponsor importanti Salah incassa cifre da capogiro. A tutto questo, vengono poi sommati i diritti d'immagine del calciatore, che afferma: "Ho imparato nel corso della mia carriera che se vuoi avere successo devi investire su te stesso non solo fisicamente ma anche mentalmente. Vale sia dentro che fuori dal campo: devi controllare le tue emozioni ed essere pronto per la pressione".