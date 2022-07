Ricordate Pedro? In Brasile continua a segnare e regala la prima vittoria a Vidal

Nella giornata del debutto di Arturo Vidal con il Flamengo, la squadra di Rio de Janeiro ha sconfitto in campionato l'Avai grazie ad una doppietta del centravanti Pedro, passato da Firenze solo per una manciata di mesi, dal settembre 2019 al gennaio 2020, senza riuscire ad ambientarsi ed adattarsi al calcio italiano. Ricordiamo che con il Flamengo c'è sempre in ponte, forse, la trattativa per il trasferimento in Brasile di Erick Pulgar, fuori dal progetto di Vincenzo Italiano.