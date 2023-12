Ricordate Diks? Il suo Copenaghen vola agli ottavi eliminando Amrabat e Torreira

Serata di assolute sorprese in Champions League. Quanto successo nel Girone A, ad esempio, è incredibile. E' il Copenaghen alla fine ad ottenere il pass per gli ottavi di finale insieme alla capolista Bayern Monaco, mentre il Galatasaray dei vari Torreira, Icardi e Mertens, sconfitto proprio dalla formazione danese in cui milita l'ex viola Kevin Diks (a Firenze fu preso come terzino destro ma oggi fa prevalentemente il centrale) arriva terzo e si dovrà accontentare di partecipare alla fase finale di Europa League. Disastro assoluto, invece, per il Manchester United di Sofyan Amrabat, in campo per 90' nella sconfitta all'Old Trafford contro i bavaresi (0-1): i Red Devils sono in crisi nera e già a metà dicembre salutano l'Europa.