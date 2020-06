Repubblica: Tommasi e Lotito, duro scontro in federazione sul calcio femminile

Repubblica.it riporta di uno scontro verbale tra Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, e Claudio Lotito, andato in scena al termine del Consiglio Federale di ieri. A scatenarlo, il dibattito sul calcio femminile: come noto, le componenti FIGC hanno votato all’unanimità il sì al professionismo. Tra questi, anche lo stesso Lotito, deluso però perché la Lazio non ha trovato spazio in A femminile: la squadra biancoceleste è teoricamente seconda nel campionato di Serie B, ma sono state promosse il Napoli capolista e il San Marino, che aveva due punti in meno della Lazio ma anche una partita da recuperare ed è stato quindi premiato dall’algoritmo. A calmare gli animi, sono intervenuti l’avvocato Viglione, coordinatore della commissione per la riforma della giustizia sportiva, e lo stesso presidente federale Gabriele Gravina. Lo riporta Tmw.

