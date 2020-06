Stefano Cecchi, firma de la Nazione, ha preso la parola ai microfoni di Radio Bruno, nel corso del “Pentasport”:

Il Brescia? Non sono d’accordo con la disamina di Iachini che parla soltanto di una mancata finalizzazione. Una Fiorentina sufficiente, che ha cercato la vittoria, ma poteva fare molto di più contro una squadra come il Brescia e non lo ha fatto. Tutta Firenze chiede a questa squadra qualcosa di più, anche perché Commisso ha speso, non è una squadra economica. Se c’è un po’ di nervosismo in Iachini lo comprendo, soprattutto dal lato umano.

Cutrone con Ribèry? Non la vedo come una partita “Cutroniana”, poi magari mi smentirà domani sera, spero. Però lo vedo come un attaccante d’area e a Roma con la Lazio immagino una partita diversa, con ripartenze e velocità per far male alla difesa biancoceleste.

Lotito? Per me è un po’ come la gramigna, mi fa starnutire, ma è innegabile che nel calcio ha costruito qualcosa di importante, con un monte ingaggi nettamente inferiore alle big, Juventus in testa. Poi sarò impopolare, ma spero che lo vinca la Juventus, perché a loro non frega assolutamente niente del campionato o della Coppa Italia. I festeggiamenti durerebbero due minuti, ma sappiamo tutti qual è il loro obiettivo: la Champions League. Sarri non fa niente di straordinario se vince lo scudetto, con quella squadra. La conferma se la gioca in Europa: non mi sembra proprio un tecnico espressione della “juventinità”.