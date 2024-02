Qui Torino, contro i viola possibile debutto per il giovane Kabic

Il Torino si prepara alla sfida di sabato contro la Fiorentina. Forse un'ultima chiamata per le speranze europee dei granata, attardati di 5 punti rispetto ai viola. Eppure Juric potrebbe far esordire un giovanissimo talento, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa. Si tratta di Uros Kabic, esterno offensivo classe 2004, che negli allenamenti sta crescendo e - come riporta La Stampa - sembra essere pronto per il salto in prima squadra. Il debutto sta, insomma, per arrivare e chissà che ciò non possa verificarsi già contro la Fiorentina nella 27° giornata di Serie A.