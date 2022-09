Qui Lazio: un difensore in dubbio contro la Fiorentina

Al rientro dalla sosta la Fiorentina, dopo i due match esterni con l'Atalanta in campionato e con gli Hearts in Conference League (GUARDA QUI TUTTI I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE), affronterà la Lazio tra le mura amiche il 1o ottobre. Come riportano i canali ufficiali dei biancocelesti per quella data non ci sarà probabilmente Nicolò Casale, difensore centrale neo-acquisto degli aquilotti. Il giocatore ha infatti riportato una lesione all'adduttore della coscia sinistra, ed è quindi a rischio per la partita. Ecco il comunicato del club.