Processo Kokorin, l’attaccante e gli altri imputati ricorrono al terzo grado di giudizio

Novità sul fronte giudiziario per il neo viola Aleksandr Kokorin. Secondo quanto riferisce sport-express, l’avvocato Vyacheslav Barik, che rappresenta gli interessi di Kirill Kokorin, fratello dell’attaccante viola a suo volta coinvolto nella vicenda, ha annunciato che il suo cliente e il resto degli imputati del caso hanno presentato ricorso presso la Cassazione russa. “I reclami sono stati inviati per posta giovedì scorso. Quando arriveranno in tribunale, sarà fissata una seduta della Corte di Cassazione”, ha dichiarato il legale.

La causa in corso è legata ai fatti risalenti all’ottobre 2018, quando Aleksander Kokorin, insieme a suo fratello Kirill, Pavel Mamaex e Aleksandr Protasovitsky, prese parte ad una rissa in un locale nel centro di Mosca. L’8 maggio 2019, Alexander e Kirill Kokorin vennero condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione per teppismo e percosse, mentre Mamaev e Protasovitsky a 1 anno e 5 mesi. Il 19 settembre 2019, i fratelli Kokorin e Mamaev sono stati rilasciati dalla prigione per buona condotta, circa tre mesi in anticipo rispetto alla naturale scadenza della pena.