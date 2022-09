Presidenti e senatori: Berlusconi torna, Lotito è la new entry in Molise

Ci aveva provato nel 2018 quando l’elezione gli era sfuggita solo per pochi voti, ora Claudio Lotito ce l’ha fatta. Il presidente della Lazio è stato eletto senatore in Molise per il centrodestra e per il suo partito, Forza Italia. Si è imposto nel collegio uninominale con il 43%, davanti all'avvocato Ottavio Balducci del M5S (23,9%) e alla dirigente scolastica Rossella Gianfagna (23,7%), candidata del centrosinistra. Lotito ha commentato così. "Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò le loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale. Non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni e che ha bisogno di una voce in Parlamento". Torna, dopo essere decaduto in passato, anche Silvio Berlusconi, patron del Monza. Il calcio si fa sempre più politica.