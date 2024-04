Pontassieve, inaugurata la panchina in ricordo del tifoso viola Niccolò Piattoli

Ieri, in occasione di quello che sarebbe stato il 37esimo compleanno di Niccolò Piattoli, ai giardini del Fossato (Pontassieve) è stata inaugurata una panchina colorata, donata da tutti i suoi amici per ricordarlo sempre. Niccolò, grande tifoso viola e parte della Curva Fiesole, l'anima dello Stadio Franchi, se n'è andato giovane ad ottobre e la sua memoria era stata già omaggiata con degli striscioni il 23/10, per Fiorentina-Empoli di campionato. Ora questo ricordo che sarà indelebile in uno dei suoi luoghi.