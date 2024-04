Pioli risponde alle critiche: “Ho visto pochi milanisti quest’anno”

Per Stefano Pioli quello di domani potrebbe essere l'ultimo derby sulla panchina del Milan. L'ex Fiorentina probabilmente non verrà confermato a fine anno. In conferenza stampa Pioli ha voluto tornare sul clima percepito dall'ambiente:

"Una vittoria sarebbe importantissima per tanti i motivi. Di me non parliamo. Se ne parla troppo, da troppo tempo. Non ha fatto bene a nessuno, ma non a me. I tifosi e i giornalisti hanno il diritto di criticare. C'è chi l'ha fatto con rispetto e chi con meno. Io non posso farci nulla. La posizione della Curva Sud? La cosa più importante è che domani ci saranno 70mila tifosi che spingeranno. Il resto si affronterà. Non parliamo di Pioli, importa a pochi"