Pallavolo femminile, Scandicci elimina Milano e vola in finale scudetto

Missione compiuta. Per la prima volta nella storia la Savino Del Bene Scandicci giocherà la finale scudetto per aggiudicarsi il scudetto di pallavolo femminile.

La formazione toscana ha superato l'Allianz Vero Volley Milano in semifinale, vincendo per 3-0 sia gara-1 che gara-2. Decisivi i 18 punti di Antropova, ma soprattutto la prova di Zhu Ting (15). All'Allianz Vero Volley non bastano i 18 punti di Egonu. Nell'ultimo atto le ragazze di coach Barbolini se la vedranno con una tra Novara e Conegliano, che invece andranno a gara-3 per decidere la serie di semifinale.