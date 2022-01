Oliveira perplesso: “Via Vlahovic? Fiorentina perde tanto. Piatek non basta”

L'ex attaccante viola: "Cedendo Vlahovic a gennaio servirebbero grandi acquisti per puntare all'Europa"

Oliveira prosegue parlando sul poter promuovere Piatek a titolare: "Tutto è possibile, dipende dal giocatore e anche da come lo vede il tecnico. Piatek deve dimostrare, perché quel che ha fatto in precedenza non vale più. E' sempre un buon giocatore questo è chiaro, ma deve dimostrare le sue qualità. Per la Fiorentina in questo momento non è facile: se vende Vlahovic deve prendere uno alla sua altezza sennò ci saranno lamentele a destra e sinistra e ci si chiederà perché va via e ora dove andiamo... Con i soldi che verrebbero incassati ci sarebbe la possibilità di costruire una squadra più competitiva ma vanno presi gli uomini giusti per continuare a provare a entrare in Europa".