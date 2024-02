Okoye-Milik come Sommer-Nzola? Non per Abisso. La Juve perde e recrimina

Il direttore di gara della sfida di stasera, vinta dall'Udinese, non ha assegnato un penalty a seguita di una situazione simile a quella vista in Fiorentina-Inter tra il portiere svizzero ed il centravanti angolano

Caduta casalinga a sorpresa della Juventus, che vede allontanarsi sempre di più il primo posto della graduatoria e l'Inter di Simone Inzaghi. I bianconeri hanno ceduto il passo davanti al proprio pubblico contro l'Udinese (0-1), al termine di una gara combattuta ed in cui ci sono stati diversi gli episodi da moviola. Uno di quelli che ha acceso le più accese polemiche juventine è stato sicuramente il contatto tra il portiere dei friulani Maduka Okoye ed Arkadiusz Milik: al 23' l'estremo difensore in uscita ha colpito il pallone e poi il polacco (rimasto nei minuti successivi a terra) con i pugni, senza però che il direttore di gara, Rosario Abisso, decretasse il penalty, come successo invece a Firenze poche settimane fa per l'intervento di Sommer su Nzola.