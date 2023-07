Il nostro collaboratore Simone Pagnini, esperto del mondo arbitrale ed estensore delle schede degli arbitri che vengono designati per digerire i match della Fiorentina, ha un nuovo incarico in seno alla Pistoiese, storica società toscana che ha proprio oggi avuto il parere positivo per l'iscrizione al campionato di Serie D. Sarà il dirigente addetto all'arbitro, funzione che siamo certi ricoprirà con la massima professionalità.

Resterà ovviamente con Violanews per le schede dei fischietti di A e proseguirà a condurre il suo fortunato programma '30' minuto' in onda su Italia 7. A Simon, come ama farsi chiamare, un gransiddimo in bocca al lupo da tutti noi.