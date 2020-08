Noferi (5 Stelle): “Maxi parcheggio al Franchi? Nessun vantaggio per i commercianti”

La Candidata al Consiglio Regionale del Movimento 5 Stelle Toscana su Firenze 1, Silvia Noferi, è intervenuta ai micorfoni di Lady Radio per commentare le notizie più importanti del panorama politico cittadino. Ecco il suo commento riguardo la notizia del possibile maxi parcheggio nel “Nuovo Franchi” pubblicata oggi su La Repubblica (LEGGI)

Siamo sempre stati per la riqualificazione del Franchi, perchè non volevamo una cattedrale nel deserto. Da lì a trasformare quell’area in un mega parcheggio con altre attività commerciali, come il Sindaco Nardella vorrebbe fare, ce ne vuole. Non so cosa porterebbe di vantaggio ai commercianti di Campo di Marte