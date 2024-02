Napoli, ADL ha deciso: via Mazzarri, si pesca in Slovacchia. Oggi l’annuncio?

A pochi mesi dallo scudetto, il Napoli è nono in classifica. E De Laurentiis è pronto a mandare via Mazzarri. Torna Hamsik?

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo una notte di riflessione, ha deciso. Oggi Walter Mazzarri dirigerà il suo ultimo allenamento e ci sarà il secondo cambio in panchina. Il prescelto è Francesco Calzona , attuale commissario tecnico della Slovacchia (che si è qualificata all'Europeo) ed ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio nel capoluogo campano. Lo riporta gazzetta.it .

Hamsik torna a Napoli?

Dopo 12 giornate di campionato e un rendimento nettamente peggiore del suo predecessore Garcia, Mazzarri è dunque ai titoli di coda. Ma c'è una componente emotiva anche nella nuova scelta di ADL. Anche per Calzona, come detto, si tratta di un ritorno e soprattutto insieme a lui dovrebbe tornare a Napoli anche Marek Hamsik, bandiera del club azzurro che dopo il ritiro a giugno diventerebbe di collaboratore tecnico. Una curiosità riguarda infine il fatto che Calzona dovrebbe ricoprire il doppio incarico di Ct e di allenatore, un assoluto inedito per il calcio italiano, almeno nella storia recente (era accaduto ai tempi di Helenio Herrera).