Montopoli piange Mattia Giani. Gli strazianti omaggi al funerale del ragazzo

In centinaia hanno voluto presenziare all'ultimo saluto per il ragazzo tragicamente scomparso

È stata una giornata cari a di dolore ma, al contempo, ricca di emozioni quella che ha vissuto quest'oggi Montopoli dove, stamani, si sono tenuti i funerali di Mattia Giani, giovane calciatore venuto a mancare a causa di un malore in campo. Le esequie si sono tenute all'interno del Santuario della Madonna di San Romano e in tantissimi hanno voluto presenziare per porgere l'estremo saluto a Mattia. E sotto l'altare sono state sistemate tantissime maglie da calcio delle squadre che hanno reso omaggio un ultima volta al ragazzo.