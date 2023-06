Mercato allenatori: il Pisa tra Aquilani e De Rossi. L’outsider un tecnico toscano

I nerazzurri stanno scegliendo la nuova guida tecnica per costruire una formazione capace di lottare per la promozione in Serie A. Favorito l'ormai ex allenatore della Primavera gigliata

Sono ore frenetiche in casa Pisa per la scelta del nuovo allenatore, dopo le delusioni della stagione appena terminata. Il nuovo direttore sportivo nerazzurro Aleksandar Kolarov insieme alla proprietà del club dovrà scegliere tra una rosa di nomi che vedono in prima fila Alberto Aquilani(leggi la nostra anticipazione) e l'ex compagno di squadra nella Roma Daniele De Rossi, l'anno scorso per pochi mesi sulla panchina della Spal. L'ultimo tecnico però ad essere contattato in ordine di tempo è Massimiliano Alvini. Lo riporta La Nazione.