Mastella: “Diego Della Valle segue la Fiorentina. Andrea amareggiato”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha ricordato le emozioni di quella partita giocata al Franchi nel 2018 (tra Fiorentina e Benevento) pochi giorni dopo la morte di Davide Astori. Queste le sue parole a Radio Bruno: "E' un ricordo emotivamente molto drammatico, il tifo per la squadra del tuo cuore va in secondo piano di fronte a quell'ambiente. Fu una sconfitta per il Benevento in cui non venne nulla da recriminare. Si percepiva una partecipazione emotiva differente. Il mondo del calcio italiano rimase scioccato per molto tempo. Sembra quasi una fatalità per la Fiorentina il dover vivere queste tragedie".