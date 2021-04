Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta a TMW Radio. Questa la sua opinione riguardo il futuro che attende l’allenatore partenopeo:



Giudizio su Gattuso? Ha dimostrato di saper gestire un gruppo e di avere ottime letture tattiche. Il giudizio finale si darà in base al piazzamento, anche se credo che Gattuso andrà via indipendentemente dal risultato in campionato. Adesso è difficile darne uno netto, perché questa stagione è stata segnata da così tante difficoltà