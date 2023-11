Maltempo Toscana, Giani: “Stato di emergenza regionale”. Due morti

L'ondata di maltempo che sta colpendo la Toscana sta provocando danni e criticità in varie zone. Il Bisenzio è esondato a Campi Bisenzio e Santa Lucia, in provincia di Prato. Nel pratese è uscito dagli argini anche il Furba a Seano. Nella città laniera si registrano allagamenti soprattutto nella zona nord. Allarme anche in altre zone, come la provincia pistoiese (Quarrata, dov'è esondato il Fermulla) e livornese, la piana fiorentina e pisana. Allagati gli ospedali di Pontedera e Prato. Esondati anche i torrenti Aglio in località Cirignano nel comune di Barberino di Mugello, e il Levisone in zona Pianvallico a Scarperia e San Piero. A Montemurlo (PO) trovato morto un 85enne nella sua casa allagata. Un morto anche nel comune di Rosignano (LI).